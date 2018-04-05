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için dalış yapan balıkçı "Vurgun" yedi

'in Ayvalık ilçesinde, avlanması yasak olan için 30 metreye daldığı ileri sürülen balıkçı, "vurgun" sonucu hayatını kaybetti. Balıkçının, 30 metre derinlikteyken vurgun yediği, arkadaşları tarafından baygın halde su üstüne çıkarılmasına rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 19:34 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 19:36
Deniz patlıcanı için dalış yapan balıkçı Vurgun yedi

Alınan bilgiye göre, bir ay önce 'dan geldiği öğrenilen 60 yaşındaki evli ve 4 çocuk sahibi Murat İnan, 5 arkadaşıyla ilçenin Altınova Mahallesi İskele mevkisinden denize açıldı.

Yasak olan avcılığı yapmak üzere dalış yaptığı iddia edilen İnan, suyun altında 30 metredeyken vurgun yedi.

Arkadaşlarının durumu fark etmesiyle baygın halde su yüzüne çıkarılan İnan, denize açıldıkları balıkçı teknesiyle Altınova İskele Limanı'na getirilirken hayatını kaybetti.

Deniz patlıcanı avcılığı yasak olmasına rağmen halen bazı bölgelerde yasak avcılık devam ediyor

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Deniz patlıcanı için dalış yapan balıkçı "Vurgun" yedi
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