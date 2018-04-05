Deniz patlıcanı için dalış yapan balıkçı "Vurgun" yedi

Alınan bilgiye göre, bir ay önce Samsun'dan geldiği öğrenilen 60 yaşındaki evli ve 4 çocuk sahibi Murat İnan, 5 arkadaşıyla ilçenin Altınova Mahallesi İskele mevkisinden denize açıldı.

Yasak olan deniz patlıcanı avcılığı yapmak üzere dalış yaptığı iddia edilen İnan, suyun altında 30 metredeyken vurgun yedi.

Arkadaşlarının durumu fark etmesiyle baygın halde su yüzüne çıkarılan İnan, denize açıldıkları balıkçı teknesiyle Altınova İskele Limanı'na getirilirken hayatını kaybetti.

Deniz patlıcanı avcılığı yasak olmasına rağmen halen bazı bölgelerde yasak avcılık devam ediyor