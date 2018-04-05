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Diyarbakır’da : 2 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan da 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 06:59 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 07:01
Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı
Olay, merkez Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede ya dönüştü. Kavgada E.E. ve O.E. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik şeridiyle kapatılan sokakta olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda boş kovan tespit etti. Park halindeki araçların da hasar gördüğü kavgaya karışanların yakalanması için bölgede operasyon başlatan polis 2 kişiyi gözaltına alındı.
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Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı
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