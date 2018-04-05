Dünya basını SABAH’ın konuğu

Türk Telekom
ana sponsorluğunda geçen yıl başlatılan Sabah Gazetesi- Dış Basın "Türkiye
Buluşmaları"nın üçüncüsü İstanbul
ve Kapadokya'da düzenleniyor. Proje kapsamında Avrupa, Rusya, Çin
ve İran medyasından önemli yazar ile yöneticiler dün İstanbul'a geldi. Akşam da grubun tanışma yemeği gerçekleşti. Yemeğe SABAH yazarı Melih Altınok
, Günaydın Genel Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik ve Turkuvaz Medya Grubu Kurumsal İletişim Grup Müdürü Fecir Alptekin de katıldı. Organizasyonun önemine değinen Melih Altınok, "Dışarıda çok yanlış bir Türkiye algısı var. Biz kendimizi doğru kanallar ile anlatmalıyız. Bunu yurtdışında seminerler ve etkinliklerle SABAH yapıyor. Derdi Türkiye ise diğer gazeteler de yapmalı" dedi. SABAH'ın dört gün boyunca ağırlayacağı isimler şöyle: İtayan Avvenire Gazetesi savaş editörü Sebastiano Nello Scavo, İtalya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Il Giornale gazetesi Dış Politika Yazarı Alessandro Sansoni, Çin'den People's Daily gazetesi Ekonomi Yazarı ve Yeni Medya Departmanı Direktör Yardımcısı Liu Xiaopeng, İspanya'dan El Pais Gazetesi Kültür Sanat Yazarı Margarita Montenegro, Rus Riavesti gazetesi Kültür ve Turizm Yazarı Radmila Kishyieva, İran Taqrib Ajansı Türkiye Uzmanı Rahmatullah Sharifi. Konuk gazeteciler İstanbul'dan sonra gezilerine Kapadokya'da devam edecek.