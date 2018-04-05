Duyun bu çığlığı

Adana'da eşi cezaevinde olan ve 3 çocuğuyla yaşayan 27 yaşındaki Demet B., 3 gün önce evine gelen ve "Önemli bir şey söyleyeceğim" diyerek içeri giren kayınbiraderi Sezer B.'nin (30) tecavüzüne uğradı. Perişan halde kalan talihsiz kadın, olayı Hatay'da yaşayan ailesine bildirdi. Adana'ya gelen aile Sezer B.'den şikâyetçi oldu. Olaydan sonra kaçan ve kısa sürede yakalanan Sezer B., "Nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

BERİVAN'IN AĞIDI...

Kızı Demet B.'yi Hatay'a götürmek isteyen babası Ramazan B. ise torunları 11 yaşındaki Berivan, 8 yaşındaki Şirat ve 4 yaşındaki Berat'ı, "Babalarının ailesi baksın" diyerek istemedi. "Bizi bırakıp gitme. Biz sensiz ne yapacağız" diyerek gözyaşları içinde kendisine sarılan kızı Berivan ve diğer 2 çocuğunu bırakıp ailesiyle Hatay'a gitmek zorunda kalan Demet B. bir taraftan olayın şokunu, diğer taraftan 3 çocuğundan ayrılmanın travmasını yaşadı. Kendisine cinsel saldırıda bulunan kayınbiraderinin tutuklandığını öğrenince bu kez buruk sevinç gözyaşları döken Demet B., "8 erkek kardeş içinde en güvendiğim kayınbiraderim bana bunu yaptı. Tutuklanınca adalet şimdilik yerini buldu. Ona en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ama çocuklarımın hayatından endişe ediyorum. Özellikle 11 yaşındaki kızım Berivan'ın geleceğinden korkuyorum. Bana bunu yapanlar kızıma neler yapmaz. Çocuklarımı çok özledim. Burnumda tütüyorlar. Ben çocuklarımı istiyorum, onlarsız yaşayamam. Kızımın bana sarılıp ağlaması rüyama girdi. Çocuklarımın onlardan alınmasını istiyorum" dedi.

ÇOCUKLAR KORUMAYA ALINDI

SABAH'ta yer alan haberin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaşanan drama ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ailenin yaklaşık 2 yıldır Bakanlığın takibinde olduğu, ailenin sosyal hizmet ve yardım imkanlarıyla desteklendiği belirtilen açıklamada, "Bu müessif olayın ardından İl Müdürlüğümüz hızlı bir şekilde olaya müdahil olmuş, annenin talebi ile yapılan başvuru üzerine 3 çocuğumuz savcılık kararıyla koruma altına alınmıştır. İstismar mağduru anne D.B.'ye Bakanlığımız uzman meslek personeli ile psiko-sosyal destek verilmiş, genel durumu ekiplerimizce yakından takip edilmektedir" denildi.