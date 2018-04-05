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'te hafif ticari araçta 41 kilo ve 11 silah ele geçirildi

'te polis tarafından durdurularak aranan hafif ticari araçta 41 kilo 250 gram eroin ve çeşitli lar ile 11 silah ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 12:43
Gaziantep'te hafif ticari araçta 41 kilo uyuşturucu ve 11 silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticareti ve satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenip durdurduğu plakası açıklanmayan hafif ticari araçta arama yaptı.

BADY DE KATILDI, 41 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Eğitimli köpek 'Bady'nin de katıldığı aramada 41 kilo 250 gram eroin, 510 gram esrar, 92 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 hassas terazi, ruhsatsız 8 tabanca ve 3 tüfek ile 18 bin 750 lira ele buldu.

Uyuşturucu, silah ve paraya el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Gaziantep'te hafif ticari araçta 41 kilo uyuşturucu ve 11 silah ele geçirildi
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