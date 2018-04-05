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İkiye ayrılan otomobilden sağ çıktılar

'ın Afşin ilçesinde bir minibüsün otomobil ile çarpışması sonucu otomobil ikiye bölündü. Kazada şans eseri kimse hayatını kaybetmezken, 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 09:25
Edinilen bilgiye göre, Şahin D.'nin kullandığı 46 AAC 320 plakalı minibüs ile Ömer K.'nin kullandığı 46 EN 964 plakalı otomobil, Afşin-Göksun karayolunda çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrılırken, minibüsün sürücüsü Şahin D. ile ikiye ayrılan otomobilde bulunan Ömer K. ve Şevket K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İkiye ayrılan otomobilden sağ çıktılar
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