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'de elektrik arızası seferlerini durdurdu

'de 'a enerji sağlayan kataner telinin kopması sebebiyle ulaşım durdu. İstasyonlardaki trenler tahliye edilirken, vatandaşlar artı para gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 10:21
İzmir'de elektrik arızası İZBAN seferlerini durdurdu

Banliyö Sistemi'nde () trenlerine enerji sağlayan kataner telinin kopması nedeniyle seferler durdu.

Aliağa-Selçuk arasında yolcu taşımacılığı yapan İZBAN hattına enerji sağlayan kataner tellerinden birinin kopması nedeniyle hatta tüm seferler dururken, binlerce vatandaş işine geç kaldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İşlerine ve havalimanına yetişmeye çalışan yolcular bu duruma tepki gösterirken, artı para cihazlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Birçok yolcu kartını okutmadan istasyondan ayrıldı.

Trenden inen yolcular otobüslerle işlerine yetişmeye çalışmak isteyince duraklarda izdiham oluştu.

İZBAN'ın konuya ilişkin "Enerji hatlarındaki sorun, seferlerimizi olumsuz etkiliyor. İlgili birimler duruma müdahale etti. İletim belirli bölgelerde başladı. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulunuldu.

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İzmir'de elektrik arızası İZBAN seferlerini durdurdu
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