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’da yolda yürürken yediği dürüm nefes borusuna kaçan genç adam hayatını kaybetti

’da yolda yürürken yediği dürümün nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşan genç adam hayatını kaybetti. Gencin ilk müdahalesinin çevredekiler tarafından doğru yapılmadığı ortaya çıkarken şahsın fenalaşarak yardım istemesi ve vatandaşların sırtına vurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 15:14
Karaman’da yolda yürürken yediği dürüm nefes borusuna kaçan genç adam hayatını kaybetti

YOLDA YÜRÜRKEN YEDİĞİ DÜRÜM NEFES BORUSUNA KAÇTI

'da yolda yürürken yediği dürümün nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşan genç adam hayatını kaybetti. Gencin ilk müdahalesinin çevredekiler tarafından doğru yapılmadığı ortaya çıkarken şahsın fenalaşarak yardım istemesi ve vatandaşların sırtına vurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, iki gün önce öğle saatlerinde Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk babası olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Sait Doğan, şehrin en işlek caddesinde yürürken yediği dürüm biranda nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan Doğan, bir bankanın ATM'si önünde sıra bekleyen vatandaşın yanına koşar adımlarla giderek sırtına vurmasını istedi.

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Karaman’da yolda yürürken yediği dürüm nefes borusuna kaçan genç adam hayatını kaybetti
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