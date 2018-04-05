Konya Ereğli'de yediemin otoparkında 400 bin liralık vurgun! Araçlar satılmak üzere İstanbul'a götürüldü

YEDİEMİN OTOPARKINDA 400 BİN LİRALIK VURGUN

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahibi olduğu yediemin otoparkını noter kanalıyla bir başkasına devreden kişi, otoparkta bulunan yüzlerce aracı hurda niyetine satmak için tırlara yükleyerek İstanbul'a götürdü. Olay, yediemin otoparkında bağlı olan aracını tır üzerinde gören bir vatandaşın durumu polise bildirmesiyle ortaya çıkarken polisin takibiyle yakalanan şahıs mahkemece serbest kaldı. Geri getirilen araçlar başka bir yediemin otoparkına taşındı.

İddiaya göre, trafikte çeşitli eksiklerinden dolayı bağlanan araçların muhafaza edildiği yediemin otoparkının işletmecisi Yunus Ali K, sahibi olduğu otoparkı noter huzurunda bir başkasına devretti. Başkalarına ait olan araçları, kiraladığı tırlarla İstanbul'da anlaştığı hurdacılara gönderdiği iddia edilen şüpheli yapılan ihbar sonucunda yakalandı.