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'da zincirleme : 9 yaralı

'nın Kırkağaç İlçesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik sında 2'si ağır toplam 9 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 06:55
Manisa'da zincirleme kaza: 9 yaralı

, dün saat 18.00 sıralarında Kırkağaç-Soma Karayolu Çamlık Mevkii'nde meydana geldi. M.Ş. (20) yönetiminde 45 VJ 913 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araca aynı yöne giden S.B. (46) yönetimindeki 45 J 5586 plakalı midibüs de yandan çarptı. Kazanın ardından ters istikamete dönerek duran araçlara bu defa da C.Y. (18) yönetimindeki 45 ZB 2876 plakalı minibüs çarptı. Kazada M.Ş. ile idaresindeki hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan B.D. (20) ağır yaralanırken, 45 ZB 2876 plakalı minibüsteki B.E. (31), T.M. (19), E.Ş. (17), İ.H.M. (32), E.B. (37) ve C.Y. (19) ile midibüs şoförü B.D. hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Burada tedaviye alınan M.Ş. ve B.D.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Manisa'da zincirleme kaza: 9 yaralı
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