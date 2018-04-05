Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar hızla...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus hadisesi, sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR



Meteoroloji'den gelen son verilere göre; Ülke genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR YOK

Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

ZİRAİ DON UYARISI: Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 1000 metre ve üzeri rakımlı kesimlerinde), Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş) ve Sivas çevrelerinde orta kuvvette don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Az bulutlu

EDIRNE °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 21°C

Az bulutlu

KOCAELI °C, 26°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DENIZLI °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KUTAHYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Antalya °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

NIGDE °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KARABUK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



KASTAMONU °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

TOKAT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GUMUSHANE °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BITLIS °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu

GAZIANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KILIS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları sabah saatlerinde yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren doğusu 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinden itibaren batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde yer yer 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz'in batısında gece saatlerinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, sabah saatlerinde güneybatı, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğu, gece saatlerinde güneyi güneydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatı, gece saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz'in doğusunda sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.