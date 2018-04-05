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| | 5 Nisan 2018

İdaresi'nin düzenlediği oyununun 546'ncı hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 13, 14, 22, 39, 40 ve 49 oldu. na göre 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 696 bin 277 lira 85 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 23:10 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 23:13
Milli Piyango | Süper Loto çekiliş sonucu | 5 Nisan 2018
İdaresi'nin düzenlediği oyununun 546'ncı hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 13, 14, 22, 39, 40 ve 49 oldu. na göre 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 696 bin 277 lira 85 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!



Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 696 bin 277 lira 85 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 9 bin 359 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 361 kişi 194 lira 65'er kuruş, 3 bilen 70 bin 211 kişi 16 lira 5'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

İkinci kez devreden çekilişte, 2 milyon 389 bin 479 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 726 bin 327 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 965 bin 446 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.
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Milli Piyango | Süper Loto çekiliş sonucu | 5 Nisan 2018
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