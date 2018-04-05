Milli Piyango | Süper Loto çekiliş sonucu | 5 Nisan 2018

Milli Piyango
İdaresi'nin düzenlediği Süper Loto
oyununun 546'ncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu
bu haftanın kazandıran numaraları 13, 14, 22, 39, 40 ve 49 oldu. Çekiliş sonuçları
na göre 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 696 bin 277 lira 85 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları
hakkında tüm detaylar!
Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 696 bin 277 lira 85 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 9 bin 359 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 361 kişi 194 lira 65'er kuruş, 3 bilen 70 bin 211 kişi 16 lira 5'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
İkinci kez devreden çekilişte, 2 milyon 389 bin 479 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 726 bin 327 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 965 bin 446 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.