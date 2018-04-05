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Nazilli’den kaybolan gencin cesedi ’de bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Kasım ayında kayıp olan ve kendisinden 5 aydır haber alınamayan 17 yaşındaki Ozan Solmaz’ın cesedi bir kuyuda bulundu. Kayıp şahsın 24 yerinden bıçaklanarak öldürüldükten sonra bir kuyuya atılıp burada yakılarak tanınmayacak hale getirildiği belirlendi. Pamukkale ilçesinde su kuyusunda bulunan ceset ile ilgili soruşturma başlatan ekipler Ozan Solmaz’ı 24 yerinden bıçakladıktan sonra yakan cinayet zanlısının bir başka suçtan dolayı cezaevinde tutuklu olduğunu belirledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 10:20
Nazilli’den kaybolan gencin cesedi Denizli’de bulundu

17 YAŞINDAKİ GENÇ 5 AYDIR ARANIYORDU, KUYUDA BULUNDU

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kasım ayında kayıp olan ve kendisinden 5 aydır haber alınamayan 17 yaşındaki Ozan Solmaz'ın cesedi bir kuyuda bulundu. Kayıp şahsın 24 yerinden bıçaklanarak öldürüldükten sonra bir kuyuya atılıp burada yakılarak tanınmayacak hale getirildiği belirlendi. Pamukkale ilçesinde su kuyusunda bulunan ceset ile ilgili soruşturma başlatan ekipler Ozan Solmaz'ı 24 yerinden bıçakladıktan sonra yakan cinayet zanlısının bir başka suçtan dolayı cezaevinde tutuklu olduğunu belirledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde su kuyusunda bulunan yanmış erkek cesedinin kimliği ile birlikte katil zanlısı da belirlendi. Cesedin yanında bulunan koltuk kılıfından yola çıkan polis, kimliğini tespit ettiği zanlının cezaevinde tutuklu bulunduğunu ortaya çıkardı.

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Nazilli’den kaybolan gencin cesedi Denizli’de bulundu
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