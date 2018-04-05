Şans Topu sonuçları burada! 4 Nisan Milli Piyango Şans Topu sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçlarında şanslı numaralar 14 / 16 / 30 / 31 / 33 + 03 oldu. Bilet sorgulama işlemlerini yapan vatandaşlar dün akşam gerçekleşen çekilişten sonra büyük ikramiyenin hangi şehre gittiğini merak etti fakat geçen hafta olduğu gibi 4 Nisan Şans Topu çekilişinde de büyük ikramiye devretti ve 1.689.135,33 TL'lik ikramiye haftaya kaldı...

4 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Dün akşamki Şans Topu sonuçlarına göre 5 bilen kişi sayısı 197 oldu; kişi başına düşen ikramiye tutarı ise 8.709,25 TL oldu. 4+1 bilen kişi sayısı 197 olurken; birey başına düşen ikramiye 442,15 TL oldu. 4 bilen kişi sayısı 2.841 olurken; kişi başına düşen ikramiye tutarı da 40.95 TL oldu.

3+1 bilen kişi sayısı 6.684, kişi başına düşen ikramiye 22,00 TL...

2+1 bilen kişi sayısı 64.836, kişi başına düşen ikramiye 6,35 TL...

1+1 bilen kişi sayısı 224.988, Kişi başına düşen ikramiye tutarı 3,45 TL...

GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Geçen haftaki sonuçlarda şanslı numaralar 09 / 11 / 15 / 18 / 19 + 09 olmuştu. 5 bilen sayısı 23 olmuş ve bu kişiler kişi başı 3.558,05 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu.

ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerin talihliler tarafından bir yıl içinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.

