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sonuçları burada! 4 Nisan Şans Topu sonuçları bilet sorgulama

sonuçları dün akşam gerçekleşen çekilişin ardından belli oldu! Milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecan ve umutla beklediği Şans Topu çekiliş sonuçları belli olur olmaz bilet alanlar biletlerini sorgulamaya başladı. Şans Topu 877. hafta çekilişinde de tıpkı geçen hafta olduğu gibi devretti! 1.689.135,33 TL'nin devrettiği Şans Topu çekilişinin ardından Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içinden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 10:09
Şans Topu sonuçları burada! 4 Nisan Milli Piyango Şans Topu sonuçları bilet sorgulama

İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarında şanslı numaralar 14 / 16 / 30 / 31 / 33 + 03 oldu. Bilet sorgulama işlemlerini yapan vatandaşlar dün akşam gerçekleşen çekilişten sonra nin hangi şehre gittiğini merak etti fakat geçen hafta olduğu gibi 4 Nisan Şans Topu çekilişinde de büyük ikramiye devretti ve 1.689.135,33 TL'lik ikramiye haftaya kaldı...

4 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Dün akşamki Şans Topu sonuçlarına göre 5 bilen kişi sayısı 197 oldu; kişi başına düşen ikramiye tutarı ise 8.709,25 TL oldu. 4+1 bilen kişi sayısı 197 olurken; birey başına düşen ikramiye 442,15 TL oldu. 4 bilen kişi sayısı 2.841 olurken; kişi başına düşen ikramiye tutarı da 40.95 TL oldu.

3+1 bilen kişi sayısı 6.684, kişi başına düşen ikramiye 22,00 TL...

2+1 bilen kişi sayısı 64.836, kişi başına düşen ikramiye 6,35 TL...

1+1 bilen kişi sayısı 224.988, Kişi başına düşen ikramiye tutarı 3,45 TL...

GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Geçen haftaki sonuçlarda şanslı numaralar 09 / 11 / 15 / 18 / 19 + 09 olmuştu. 5 bilen sayısı 23 olmuş ve bu kişiler kişi başı 3.558,05 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu.

ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerin talihliler tarafından bir yıl içinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.

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Şans Topu sonuçları burada! 4 Nisan Milli Piyango Şans Topu sonuçları bilet sorgulama
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