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li gence fidye tuzağı!

’da bir kadın tarafından eve çağırılıp tuzağa düşürülen li Muhammed Ali Alabdullah (21) elleri kolları bağlanarak evde rehin alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Suriye uyruklu fidyeciyi yakalayarak gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 15:47
Suriyeli gence fidye tuzağı!

'da uyruklu 22 yaşındaki Muhammed A., cep telefonuyla kendisini arayarak 'Pardon yanlış numara çevirdim' diyen ve sohbet başlatan kadının buluşma tuzağına düştü. Buluşma yerine gittiğinde Suriye uyruklu 3 kişi tarafından fidye amaçlı kaçırıldı. Polis, düzenlediği operasyonla Muhammed A.'yı kurtarırken, 20 bin lira fidye isteyen 3 kişiyi yakaladı. Fidyecilerin cep telefonunda Muhammed A.'ya yapılan işkence fotoğrafları çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, 'nda bulunan Kasımpaşa Polis Merkezi'ne 3 gün önce giden Suriye uyruklu Nişan A., kuzeni Muhammed A.'nın kaçırıldığını ve fidyecilerin 20 bin lira paranın istediğini söyledi. Şikayet üzerine Gasp Büro Amirliği'ne bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere timleri harekete geçti.

10 SAAT İÇİNDE KURTARILDI

İstanbul'da turistlere rehberlik yaptığı öğrenilen Muhammed A.'nın en son Sultangazi'ye gittiği öğrenildi. İz süren polis, şüphelilerin kaldığı adresi tespit etti. Şikayetten 10 saat sonra düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Kaçırılan Muhammed A. da bağlı olarak evde bulundu.

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Suriyeli gence fidye tuzağı!
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