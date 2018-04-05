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restore edilecek

Tarihi ibadete kapatıldı. Restorasyona alınan tarihi cami, 2019 yılının Eylül ayında tekrar ibadete açılacak

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA LEVENT SÖKMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018
Teşvikiye Camisi restore edilecek
'un gözde semtlerinden Nişantaşı'nda bulunan, ünlü simaların cenazelerinin kaldırıldığı , Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alındı. Kasım ayında çalışmaları başlayan projede cami ibadete kapatılarak çevresinde şantiye alanı oluşturuldu.
Sultan 3. Selim'in 1794- 1795 yıllarında gezileri sırasında namaz kılması için yapılan ahşap mescit, Nişantaşı'nın o zamanlar boş olan arazisindeki ilk binaydı. Küçük ve bakımsız olduğundan mescidin yerine 1854 yılında Sultan Abdülmecid Teşvikiye Camisi'ni inşa ettirmişti. Sultan Abdülmecit'in 'ndan 'na taşınması ile saraya yakın olmak isteyen dönemin ileri gelenlerinin taşınmasıyla Nişantaşı hızla gelişmişti. Tarihi caminin yıpranan yüzeyi, statik yapısı ve süslemeleri restorasyon kapsamında yenileniyor. Caminin yanına küçük bir konteynır mescid konuldu. Restorasyonun ardından cami 2019'un Eylül ayında tekrar ibadete açılacak.
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Teşvikiye Camisi restore edilecek
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