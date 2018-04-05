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‘Tosuncuk’lar için yeni düzenleme

Yeni ’lar çıkmaması için yasal düzenleme hazırlandı. Cezalar artarken, erken müdahale için yeni mekanizma tasarlandı.

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 08:31 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 08:46
‘Tosuncuk’lar için yeni düzenleme

Hükümet, piyasadan milyarlarca lira toplayarak binlerce kişiyi dolandıran tarzı piramit yapılara ağır yaptırım öngören yasal düzenlemeyi tamamladı.

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‘Tosuncuk’lar için yeni düzenleme
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