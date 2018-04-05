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'da Üniversiteli Sema, freni boşalan kamyonetin kurbanı oldu

'da, yokuş aşağıya inerken freni boşalan kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi ’e (22) çarptı. Ağır yaralanan üniversiteli Sema, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. nan ardından kaçan kamyonetin içindeki Suriye uyruklu 2 kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 09:24
Trabzon'da Üniversiteli Sema, freni boşalan kamyonetin kurbanı oldu

, saat 15.00 sıralarında Kalkınma Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtilen sürücü yönetimindeki 61 DT 056 plakalı kamyonetin, yokuş aşağıya inişte freni boşaldı. Hızlanan kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi 'e çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazada, üniversiteli Sema ağır yaralanırken, Suriye uyruklu olduğu belirlenen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sema Yönev, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sema Yönev, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sema Yörev'in Giresunlu olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kaçan kamyonetin Suriye uyruklu sürücüsü ve yanındaki kişi ise polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Trabzon'da Üniversiteli Sema, freni boşalan kamyonetin kurbanı oldu
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