Üniversiteli Sema’nın kahreden ölümü

Trabzon'da freni boşalan kamyonetin altında kalan üniversite öğrencisi Sema Yönev (22) hayatını kaybetti. Kalkınma Mahallesi'nde Suriyeli kağıt toplayıcısı Abdul Hadı Almahad yönetimindeki kamyonetin, dün 15.00 sıralarında yokuş aşağıya inişte freni boşaldı. Kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Sema Yönev'e çarptıktan sonra duvara vurarak durabildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan sürücü ve arkadaşı ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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