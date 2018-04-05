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Üniversiteli Sema’nın kahreden ölümü

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018
Üniversiteli Sema’nın kahreden ölümü

'da freni boşalan kamyonetin altında kalan üniversite öğrencisi (22) hayatını kaybetti. Kalkınma Mahallesi'nde Suriyeli kağıt toplayıcısı Abdul Hadı Almahad yönetimindeki kamyonetin, dün 15.00 sıralarında yokuş aşağıya inişte freni boşaldı. Kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen (KTÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Sema Yönev'e çarptıktan sonra duvara vurarak durabildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan sürücü ve arkadaşı ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Üniversiteli Sema’nın kahreden ölümü
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