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sorgulama 300 bine yaklaştı!

"" üzerinden yaklaşık 300 bin vatandaş sorgulattı.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 11:14
Vasiyetname sorgulama 300 bine yaklaştı!

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla, ölen kişinin mirasının paylaşımına yönelik beyanlarını da kapsayan nin "" üzerinden alınmasına başlanmasının ardından bugüne kadar yapılan işlem sayısı 300 bine yaklaştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma yaptı.

Adalet Bakanlığının "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına 21 Mart'ta vasiyetname sorgulama da eklendi. Uygulamanın ilk günündeki işlem sayısı 7 bin 430 oldu.

Yeni uygulamanın başladığı iki hafta içerisinde 294 bin kişi vasiyetnameye "e-Devlet Kapısı"ndan ulaştı.

Uygulama ile noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere elektronik ortamdan ulaşım sağlanıyor.

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Vasiyetname sorgulama 300 bine yaklaştı!
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