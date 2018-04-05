Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yavru köpekleri vücutlarına sarmışlar

Yavru köpekleri vücutlarına sarmışlar

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yollardan sokulmak istenen farklı cinslerde 15 yavru köpek yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 17:44
Yavru köpekleri vücutlarına sarmışlar

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Y.S.Y'nin kullandığı otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince rutin olarak kontrol edildi.

X-ray taramasına yönlendirilen otomobilde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı. Araçtaki yolcuların şüpheli hareketlerde bulunması üzerine üst araması yapıldı.

Yolculardan A.Y. ve N.R.P'nin vücuduna sarılı halde 15 köpek yavrusu bulundu.

Köpeklere yediemine teslim edilmek üzere el konulurken, yolcular hakkında "kaçakçılık" suçundan soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yavru köpekleri vücutlarına sarmışlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN