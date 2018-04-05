Yavru köpekleri vücutlarına sarmışlar

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Y.S.Y'nin kullandığı otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince rutin olarak kontrol edildi.
X-ray taramasına yönlendirilen otomobilde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı. Araçtaki yolcuların şüpheli hareketlerde bulunması üzerine üst araması yapıldı.
Yolculardan A.Y. ve N.R.P'nin vücuduna sarılı halde 15 köpek yavrusu bulundu.
Köpeklere yediemine teslim edilmek üzere el konulurken, yolcular hakkında "kaçakçılık" suçundan soruşturma başlatıldı.