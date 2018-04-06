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12 yaşındaki futbolcuya tacizle suçlanan malzemeci tutuklandı

'nın Yatağan ilçesinde, bir spor kulübünün malzemecisi M.A., altyapıdaki 12 yaşındaki erkek futbolcuya elle ve sözlü olarak tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 15:53
12 yaşındaki futbolcuya tacizle suçlanan malzemeci tutuklandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup takımlarından Yatağanspor'un malzemecisi M.A. (55), iddiaya göre geçen önceki gün Yatağan'daki tesislerde altyapıda oynayan çocuk futbolcuyu odasına çağırdı. Bir süre sonra çocuğun odadan koşarak çıktığını gören tesis görevlisi M.S., durumdan şüphelendi. Yetişip, çocukla konuşan M.S., polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğa de bulunduğu iddia edilen M.A.'yı gözaltına aldı.

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A., tutuklandı.

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12 yaşındaki futbolcuya tacizle suçlanan malzemeci tutuklandı
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