Başkent’te aynı noktada çifte trafik kazası: 4 yaralı

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Kaza, sabaha karşı Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Talatpaşa Bulvarı üzerinden Hamamönü istikametinde seyreden Özkan Barış K. idaresindeki 06 BC 0406 plakalı otomobil, Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Bir süre bu şekilde sürüklenen araç 2 aydınlatma direğini devirerek durabildi. Ön kısmı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Özkan Barış K. ile 2 kişi yaralandı.Aydınlatma direklerinin devrilmesi nedeniyle Talatpaşa Bulvarı karanlığa büründü. Polis ekipleri, bir kısmı araç trafiğine kapanan yolda trafik önlemleri aldı. Daha sonra kaza yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, kazazedeleri ambulanslara taşıyarak, şahısların ilk müdahalesini gerçekleştirdi.İlk kazadan yaklaşık 30 dakika sonra aynı noktada meydana gelen bir diğer kazada, trafik polislerinin araçların hızlarını azaltmak yaptığı ikazlara aldırış etmeyen Bayram Gündoğan'ın idaresindeki 06 SGC 98 plakalı hafif ticari araç, kaza yerine hızla girdi. Bir anda kaldırıma çıkarak, kontrolsüz bir şekilde ilerleyen araç, bu sırada kaldırımda bulunan TCDD lojmanlarının güvenlik görevlisi Selçuk Korkmaz Ö.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırımdan refüje savrulan güvenlik görevlisi ağır yaralandı.Hemen yaralının yardımına koşan sağlık ekipleri, şahsın ilk müdahalesini orada gerçekleştirdi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalelerin ardından çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.Kaldırımdaki güvenlik görevlisine çarpan 06 SGC 98 aracın yolcu koltuğunda oturan Volkan B., kaza sonrasında araçtan inmeyerek koltukta uyuya kaldı. Çevredeki vatandaşların, duruma tepki göstermesi üzerine polis şahsı uyandırarak, araçtan indirdi.Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.