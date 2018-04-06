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'nda su sarnıcı bulundu

Kalesi eteklerinde 1579'da Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen 'nın restorasyon çalışmalarında bir su sarnıcı bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 13:23

Kaleiçi Mahallesi'ndeki 'nın turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon ve kazı çalışmaları, Müze Müdürlüğü görevlileri nezaretinde sürüyor.

Çalışmalar sırasında, sarayın tarafına bakan dış cephesine bitişik halde bir su sarnıcına rastlandı. 6 metre derinliğindeki su sarnıcının yan tarafındaki oluktan su gelecek şekilde bir kemer bulunduğu anlaşıldı.

Kars Müze Müdürlüğünde görevli Arkeolog Tuğba Şeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki kazı ve restorasyon çalışmalarına sarayın batı kısmından başladıklarını söyledi.

Kars Valisi Rahmi Doğan'ın talimatlarıyla çalışmaların sürdüğünü anlatan Şeroğlu, "Sarayın batı yönünde beklediğimiz gibi duvarlar çıkmaya başladı, şu anda da kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarında bir su sarnıcı ortaya çıktı. Kar ve yağmur suları burada birikiyor, oluktan geçerek arınmış şekilde depoya geçiyor. O dönemde temiz su buradan kullanılıyordu." diye konuştu.

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Beylerbeyi Sarayı'nda su sarnıcı bulundu
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