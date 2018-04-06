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Boğaz'da bulunan ceset Furkan'a ait

'ndan çıkarılan cesedin 15 Temmuz 2017'de akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'a ait olduğu belirlendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 16:06
Boğaz'da bulunan ceset Furkan'a ait

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da Boğaz'ında denize giren 17 yaşındaki Furkan Yıldırım akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Furkan'ı bulabilmek için yapılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir gemi de destek vermişti. 2 gün önce Boğaz'dan bir ceset çıkarıldı. Cesetteki şortun Furkan Yıldırım'ın kaybolduğu gün üzerindeki şortla benzerlik göstermesi üzerine aileye haber verildi.

DNA TESTİ YAPILDI

Adli Tıp Kurumu'na götürülen cesete DNA testi yapıldı. Cesetten alınan DNA örneği ile Memduh Yıldırım'ın DNA'sı eşleşti. Furkan'ın cesedi aileye teslim edildi.

YARIN KIRIKKALE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Furkan Yıldırım'ın, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Boğaz'da bulunan ceset Furkan'a ait
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