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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji, 5 günlük hava tahminlerini açıkladı. Alınan verilere göre, 7 Nisan Cumartesi günü (yarın) ve 8 Nisan Pazar günü İstanbul ve Marmara'nın batı kesimlerinden başlamak üzere tüm bölgede yağış bekleniyor.

Giriş Tarihi: 6.4.2018 08:28 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 08:38
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji'den gelen son dava durumu raporunda 5 günlük hava tahminleri açıklandı. Rapora göre,yarın ve pazar günü İstanbul'da ve Marmara'nın batısından başlamak üzere tüm bölgede yer yer yağış bekleniyor. 9 Nisan Pazartesi günü ise yağışların kesilmesi ve sıcaklıkların artacağı öngörülüyor.

BUGÜN HAVALAR NASIL OLACAK?

Batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!
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