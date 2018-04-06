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Son dakika: 'da lise karıştı! Kız öğrenci, okula getirdiği tabancayla kendisini vurdu

Son dakika haberi... ’da lise öğrencisi bir kız, okula getirdiği kurusıkı tabanca ile başına ateş etti. Yaralı halde elindeki silahla sınıfları gezen öğrenci, arkadaşlarını tehdit etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 15:58 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 16:41
Son dakika: Diyarbakır'da lise karıştı! Kız öğrenci, okula getirdiği tabancayla kendisini vurdu

Olay, Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen 10. sınıf öğrencisi ders esnasında beraberinde getirdiği kurusıkı tabancayı başına dayayarak ateş etti. Bu halde sınıftan çıkan öğrenci, farklı sınıfları gezerek arkadaşlarını tehdit etti. Kan kaybı nedeni bir anda yere yığılan öğrenci, öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



ÖĞRENCİLER PANİK HALİNDE DIŞARI ÇIKTI

Öğrencinin hastaneye kaldırılmasının ardından okul yönetimi öğrencilerin ailelerine haber verdi. Okula gelen aileler, gözyaşları içerisinde çocuklarını alıp olay yerinden uzaklaşırken, bazı öğrencilerin de korku nedeni ile baygınlık geçirdiği öğrenildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri sınıflarda incelemelerde bulundu. Veliler okula silahın nasıl sokulduğunu anlamazken, öğrencinin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika: Diyarbakır'da lise karıştı! Kız öğrenci, okula getirdiği tabancayla kendisini vurdu
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