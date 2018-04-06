Eskişehir'de acı bekleyiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde Volkan B.'nin silahlı saldırısı sonrasında öldürülen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın otopsi işlemleri sona erdi. Cenazelerin bulunduğu ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde aile ve yakınlarının acılı bekleyişi sürüyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı üniversitenin rektörlük binası önünde saat 11.00'de resmi tören düzenlenecek. Cenazeler, ardından memleketlerine uğurlanacak.

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Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampusu'ndaki Eğitim Fakültesi'ne dün saat 15.00 sıralarında gelen araştırma görevlisi Volkan Bayar, önce fakültenin ikinci katına çıktı. Burada cebinden tabancasını çıkarıp, odasına girdiği fakülte sekreteri Fatih Özmutlu'ya ateş etti. Özmutlu'yu vurduktan sonra yan odaya geçen Volkan Bayar, buradaki Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'a ateş etti. Volkan Bayar, ardından üçüncü kata çıktı ve buradaki odada bulunan araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan'a da art arda ateş etti. Silah seslerinin yankılandığı fakültede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine kampusa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ESKİŞEHİR'DE ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde Volkan B.'nin silahlı saldırısı sonrasında öldürülen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın otopsi işlemleri sona erdi. Cenazelerin bulunduğu ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde aile ve yakınlarının acılı bekleyişi sürüyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı üniversitenin rektörlük binası önünde saat 11.00'de resmi tören düzenlenecek. Cenazeler, ardından memleketlerine uğurlanacak.

SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Volkan Bayar, fakülte binasının kapısına gelen polislere elindeki tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan Volkan Bayar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gelen sağlık ekipleri, vurulan dört kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.

REKTÖR OLAYI ANLATTI

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Volkan Bayar'ın önce fakülte dekanının odasına girdiğini belirterek şunları anlattı: "Eğitim Fakültesi Dekanı'nın makamına elinde tabancayla girmiş. Dekan Bey odada yokmuş, tesadüfen fakülte sekreterimiz odadaymış, Fatih Bey'i vurmuş. Daha sonra yan odadaki dekan yardımcımıza ateş etmiş. Sonra üst katta bir öğretim üyemizi ve bir araştırma görevlisini vurmuş. Tabanca tutukluk yapmış. Elinde silahla fakülteden çıkmış. Güvenlikçiler takip etmiş. Uzaklaşırken polis yakalamış. Dört vefatımız var. ESOGÜ camiasına ve arkadaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyorum."

'SORUŞTURMA VARDI'

Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırganla ilgili de şu bilgileri verdi: "Yükseköğretim Kanunu'nun 35'inci maddesi kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden doktora yapmak üzere üniversitemize geldi. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi."

Eğitim Fakültesi'nde dün öğleden sonra ve bugün yapılacak tüm sınavlar ertelendi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

ESKİ EŞİ 'DUR' DİYE BAĞIRMIŞ

Saldırgan Bayar'ın eski eşi Saadet Aylin Bayar'ın da aynı fakültede araştırma görevlisi olduğu öğrenildi. Silah sesleri üzerine odasından çıkan Aylin Bayar'ın, Volkan Bayar'ı elinde silahla görünce bağırarak, "Volkan dur, ne yapıyorsun" dediği kaydedildi.

Üç yıldır ayrı yaşayan çiftin bir yıl önce boşandığı öğrenildi.

2 ŞARJÖR KULLANIP 23 EL ATEŞ ETMİŞ

Volkan Bayar'ın olayda ruhsatlı tabancasıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği ortaya çıktı.

PİŞMAN DEĞİLİM

Araştırma görevlisi Volkan Bayar, saldırının ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü. Bayar'ın ilk ifadesinde, "Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım" dediği öğrenildi. Bayar'ın olayda kullandığı tabancanın 'bulundurma ruhsatı' olduğu, taşıma ruhsatı olmamasına rağmen sürekli üzerinde taşıdığı da belirlendi.



İLK HEDEF DEKAN KONUŞTU



Saldırıda asıl hedefin Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel olduğu ortaya çıktı. O sırada okul dışında olduğu için kurtulan Dekan Yücel, dehşetin ardından fakülte önüne geldi. Prof. Dr. Yücel, şunları söyledi: "Saldırgan Volkan Bayar, araştırma görevlisi. Kendisi akli dengesi yerinde olmayan bir insan. Pek çok kişiyi sürekli şikâyet eden bir kişi. Önce benim odama geliyor. Beni bulamayınca sırasıyla diğer odalara giriyor. 4 arkadaşımızın görev başında şehit olduğunu öğrendik. Ben bir program için dışarıdaydım. Ancak korkulan bir insandı."

'BİR ŞARJÖRE BAKAR DİYORDU'

Prof. Dr. Engin Karadağ (Eski Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı): "2016-2018'de fakültede görev yaptım. 15 Temmuz'dan sonra Volkan Bayar fakültenin tamamını FETÖ'cülükle suçladı. Bununla ilgili emniyete çeşitli dilekçeler verdik. Emniyet soruşturma başlattı. Bayar, aslında Tokat Üniversitesi personeli ama doktorasını yapması için Osmangazi'ye gönderilmiş biri. Tokat'tan geldi. Darbeden sonra bu kişi herkesi Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ yapılanması olduğu gerekçesiyle Emniyet'e şikâyet etti. Bunların dilekçeleri ve diğer kanıtları ile eski Osmangazi Üniversitesi dekanı Selahattin Turan ve diğerleri görevden alındı. Bu kişilerin de 6 ay önce mahkemeleri bitti ve beraat ettiler.

2017 Ocak ayında ben dekan yardımcısıyken diğer hocamız Cemil Yücel ile birlikte rektör ve rektör yardımcılarına gittik. Dedik ki "Bu iş cinayete kadar gidiyor, herkesi tehdit ediyor. 'Bir şarjöre bakar' diyor. Bununla ilgili kayıtlar var. Sürecin böyle sonuçlanacağı belliydi. Birileri FETÖ'cü olabilir, ama herkes olamaz. O, herkesi suçluyordu. Emniyet Müdürlüğü, KOM, İstihbarat Daire Başkanı'nın da bundan haberi var. Rektörlüğün odasında onlarla toplantı da yaptık ve 'Volkan Bayar için bir önlem alın' dedik."

YÖK BAŞKANI: SAVCILIK AYDINLATACAK



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da Twitter'dan yayınladığı paylaşımlarda, olayı savcılığın açtığı soruşturmanın aydınlatacağını belirterek "Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademik camiamızın başı sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün Cumhurbaşkanlığı'nda kabul ettiği YÖK Başkanı Saraç'tan saldırı hakkında bilgi aldı.

YÖK de Volkan Bayar hakkında müfteri olduğuna dair Başkanlığa 3 şikâyet dilekçesinin verildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Bu dilekçeler YÖK Kanunu uyarınca işlem yapmakla görevli ve yetkili olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne gereği yapılmak üzere iletilmiştir. Rektörlük tarafından kişi hakkında önceden açılmış olan soruşturmanın devam ettiği bilgisi verilmiştir. YÖK Başkanı, Yükseköğretim Denetleme Kurulu'ndan bir üyeyi idari soruşturma yapmak üzere görevlendirmiştir."