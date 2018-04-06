Eskişehir’de Trabzon hurması yetiştirildi

İklim farklılığına rağmen Eskişehir
'in Sarıcakaya ilçesinde bir çok ürün yetişiyor. Trabzon hurması olarak bilinen ve Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinde yetişen meyve, Eskişehirli bir çiftçi tarafından ekildi. Meyve veren ağaçlar ilçe gelirine de katkıda bulundu. Bir çok hastalığa da iyi geldiği iddia edilen meyvenin ilerleyen yıllarda üretiminin artması bekleniyor.
Yaklaşık 40 yıldır çiftçilik yapan Abdurrahman Şen, halk arasında Trabzon hurması olarak bilinen meyveyi yetiştirdi. Fakat maliyetlerin yüksek olması çiftçiyi memnun etmedi. Verimin iyi olmasına rağmen meyvenin para etmediğini ifade eden Şen, "Yaşım 60, aşağı yukarı 40 senedir bu işle meşgulüz. İklimimize uygun olduğu için Karadeniz hurması yetişti. Yalnız çok gevrek bir ağaç, tutup çektiğiniz zaman dal kırılıyor. Bunları soyup sıcak suya attığınız zaman kışın lokum gibi oluyor. Bir nevi Arabistan'dan gelen bazı cins hurmalar gibi ufalıyorlar. Aydın yemişi gibi de üzeri şeker bağlıyor. Çoğunlukla İstanbul'a gönderiyoruz. Şu anda İstanbul'da bu 1 liraya gidiyor. 2 liradan aşağı gitmemesi lazım" dedi.