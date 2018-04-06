Eskişehir'deki katliamda flaş gelişme!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi öldüren öğretim görevlisi Volkan Bayar ile araştırma görevlisi eski eşi Saadet Aylin Bayar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda; Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ve öğretim görevlileri Serdar Çağlak ile Yasir Armağan'ı öldüren Volkan Bayar'ın yanı sıra olay sonrası gözaltına alınan eşi Saadet Aylin Bayar, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Eskisehir Devlet Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Volkan ve Saadet Bayar, adliyeye sevk edildi.

1 YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR

Volkan Bayar ile Saadet Aylin Bayar'ın üç yıl önce ayrı yaşamaya başladığı, bir yıl önce de boşandığı belirtildi. Saadet Aylin Bayarın eski eşinin soyadını kullandığı ifade edildi.

Volkan Bayar'ın üniversitedeki çok sayıda kişi hakkında FETÖ'cü suçlamasında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Eski Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, "Bu şahsın eski dekanlık görevini yaptım. Bu kişi FETÖ'den atılmış biri değil. Yüzlerce kişiyi FETÖ'cü diye şikâyet etmiş biri. 200'ün üzerinde kişiyi şikâyet etti. Abartı değil bu rakam. Şikâyet ettiği kişilerin çoğuna işlem yapılmadı. Çoğu beraat etti. Onunla ilgili süren birçok soruşturma var. Benimle ilgili de 2 dava var" demişti.

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