Haberler Yaşam Haberleri Furkan'ın babası: En azından bir mezarı olacak

Furkan'ın babası: En azından bir mezarı olacak İstanbul Arnavutköy’de denize girdikten sonra kaybolan ve 262 gün sonra cesedi bulunun Furkan’ın cenazesini almak için bekleyen babası, “İnsan sevinir mi çocuğunun cesedini bulduğuna sevinmez ama buruk bir sevincimiz var. En azından bir mezarı olacak” dedi.

İHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 6.4.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 17:36