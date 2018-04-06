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Furkan'ın babası: En azından bir mezarı olacak

İstanbul Arnavutköy’de denize girdikten sonra kaybolan ve 262 gün sonra cesedi bulunun Furkan’ın cenazesini almak için bekleyen babası, “İnsan sevinir mi çocuğunun cesedini bulduğuna sevinmez ama buruk bir sevincimiz var. En azından bir mezarı olacak” dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 17:36
Furkan'ın babası: En azından bir mezarı olacak
Arnavutköy'de denize girdikten sonra kaybolan ve 262 gün sonra cesedi bulunun Furkan Yıldırım'ın cenazesi Alibeyköy Gasilhanesine götürüldü. Çocuklarının cenazesini almak için bekleyen acılı anne Kezban Yıldırım'ın konuşmakta zorlandığı görüldü. Acılı baba Memduh Yıldırım ise, "Yaklaşık 9 ay oldu oğlumu kaybedeli. Yani bir babanın 9 ay çocuğunun öldüğünü bildiği halde cesedine ulaşamaması ve nihayetinde ulaştık... Bu acıları 9 ay çekip de bulmamız.. İnsan sevinir mi çocuğunun cesedini bulduğuna sevinmez ama buruk bir sevincimiz var. En azından bir mezarı olacak. Mezarında dua okuyacağım, bu benim için sevindirici. Çalışmalar yoğun bir şekilde yapıldı. O kadar arandı aynı bölgeler ama bu güne kadar nasıl bulanamaması bilmiyorum. Nihayetinde bulundu" diye konuştu.

Furkan Yıldırım'ın 'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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Furkan'ın babası: En azından bir mezarı olacak
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