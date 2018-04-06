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Furkan’ın cesedi 262 gün sonra bulundu

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Furkan’ın cesedi 262 gün sonra bulundu
'nda yüzerken akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Yıldırım'n cesedi 262 gün sonra salı günü Kuruçeşme sahilinde bulundu. 15 Temmuz 2017'de arkadaşlarıyla denize giren Furkan Yıldırım (17) kaybolmuş ardından Yıldırım'ı arama çalışmaları başlamıştı. Askeri bir gemi de Furkan Yıldırım'ı bulmak için çalışmalara katılmıştı. Yıldırım'ın cesedini 262 gün sonra Kuruçeşme Sahili'nde 'nin deniz temizlik aracı buldu. Ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. DNA testinin ardından ceset aileye teslim edilecek.
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Furkan’ın cesedi 262 gün sonra bulundu
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