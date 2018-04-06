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li Dağcılar Derecikte Mağara Keşfettiler

'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesindeki Balkaya (Govend) Dağına tırmanan Hakkarili Dağcılar, dibine ulaşamadıkları eşsiz mağara keşfettiler.

Giriş Tarihi: 6.4.2018 17:29
Hakkarili Dağcılar Derecikte Mağara Keşfettiler

500 METREYE İNDİLER

Türkiye Federasyonu (TDF) İl Temsilcisi Naci Ertunç öncülüğünde bir grup Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Koçyiğit (Kelit) köyün de bulunan Balkaya (Çiyaye Guvent) dağına keşif tırmanışı gerçekleştirdi. Dağcılar, tırmanış sonrasında şimdiye kadar kimsenin giremediği bir muazzam mağarayı keşfetti. Mağaraya inen dağcılar, yaklaşık 500 metreye yakın ilerleyerek mağara içinde çektikleri fotoğraflar, bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulduğu görülüyor. TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, dağcı gurubu gittikleri bölgede vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda Rüzgar Mağarasının bulunduğu bölgeye gittiklerini ifade etti.

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Hakkarili Dağcılar Derecikte Mağara Keşfettiler
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