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İstanbul Fatih'te su borusu patladı

İstanbul Fatih'te ana soru borusunun sı nedeniyle bazı iş yerlerini ve binaların ve zemin katlarını su bastı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 06:07 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 06:08
İstanbul Fatih'te su borusu patladı

Alınan bilgiye göre, Zeyrek Mahallesi Hattat İzzet Sokağı'ndaki 'ye ait ana su borusu 4 gün önceki nın tamiri sırasında tekrar patladı.

Onarım sırasında iş makinesinin neden olduğu iddia edilen patlama dolayısıyla sokakta bulunan bazı iş yerleri ile binaların giriş ve katlarında su baskını meydana geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İSKİ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen İSKİ ekipleri su akışını kesti. İtfaiye görevlileri de vatandaşlara iş yerleri ve evlerinden su tahliyesi konusunda yardımcı oldu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

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İstanbul Fatih'te su borusu patladı
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