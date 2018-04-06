İstanbul’da alevli gün

İstanbul
'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde yangın
çıktı. Alevler bütün binayı sararken hastalar hızla tahliye edildi. Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'ndeki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün 17.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanların görülmesi üzerine itfaiyeye haber verilirken hastalar hızla tahliye edildi. Dış cephe izolasyonunun da tutuşmasıyla alevler bir anda binayı sardı. Olay yerine sevk edilen
çok sayıda itfaiye ekibi bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da merdiven uzatarak mahsur kalan hastaları tahliye etti. Yoğun bakım ünitesindeki hastalar ambulanslarla hastanelere nakledildi.
Tahliye sırasında sedye üzerindeki hastalar koşuşturma halinde çıkarılırken büyük bir panik yaşandı. Bu sırada hasta yakınlarının da yakınlarına ulaşmak için panikle bilgi almaya çalıştıkları görüldü. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin, "Hastanenin içinde bir yangın yok. İki başsavcı vekilimiz ve dört savcımız görevlendirildi" diye konuştu. "CAN KAYBI YOK"
Yangına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bir can kaybı olmadan böyle tehlikeli bir hadisenin üstesinden gelindi. Tüm hastalar diğer hastanelere sevk edildi" dedi. Bu arada sevk edilen hastalardan birinin yolda kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Yangından kurtulan hasta ve hasta yakınları ise içeride büyük panik yaşandığını ve alarmların çalmadığını ileri sürdü. Büyük kısmı hastaneden kendi imkanları ile çıktıklarını iddia ederken bazı hastalar ise çekiç olmadığı için yangın alarmının camını kıramadıklarını öne sürdü. CUMHURBAŞKANI BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yangınla ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ı telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
Başbakan Binali Yıldırım ise yaptığı açıklamada, "32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi. Olayda herhangi bir etkilenen söz konusu değil. 70 ambulans yangın yerine sevk edilmiş. İhmal, kusur varsa gereği yapılacak" dedi. İZOLASYON FABRİKASI KÜLE DÖNDÜ
Bir yangın da Eyüpsultan'da 04.30 sıralarında Pirinççi yolu üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İzolasyon malzemesi üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikanın diğer bölümlerine de sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin 2.5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bir itfaiye erinin dumandan etkilendiği yangında, fabrikanın depo kısmı, içindeki çok sayıda malzemeyle birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi.