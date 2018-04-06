Odaları bastı katliam yaptı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
'ne bağlı Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Volkan Bayar
, dün 15.00 sıralarında, elinde silahla, daha önce tartıştıkları iddia edilen Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel'in, 2'nci katındaki odasını bastı. Ancak Dekan Yücel, tesadüfen odada yoktu. Bunun üzerine o sırada odada olan Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'ya kurşun yağdıran Bayar, ardından yan odaya girip, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'ı da vurdu. Daha sonra üst kata çıkan Bayar, burada da araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı vurdu. 2 kişiyi de yaralayan Bayar, silahı tutukluk yapınca, binanın önüne gelen polislere teslim oldu. İhbar üzerine üniversiteye gelen 112 Acil Servis Ekipleri, Mikail Yalçın, M. Fatih Özmutlu, Yasir Armağan ve Serdar Çağlak'ın öldüğünü belirledi. Üniversitede büyük panik yaşarken, okuldaki sınavlar da ertelendi. Emniyete götürülen saldırgan sorguya alınırken akşam saatlerinde saldırganın aynı fakültede öğretim görevlisi olan eşi Saadet Aylin B. de gözaltına alındı. HERKESE 'FETÖ'CÜ' DİYORDU
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırganın daha önce fakültede görev yapan bazı öğretim üyelerini FETÖ
ile bağlantılı olmakla suçladığını belirterek, "Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi. FETÖ'cü olmakla suçladığı personelimiz de kendilerinin böyle bir bağlantısı olmadığı için şikâyette bulundular. Bu nedenle hakkında açılan soruşturma sürüyordu" dedi. Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak olayla ilgili 3 savcının görevlendirildiğini açıkladı. Volkan B.'nin emniyetteki ilk ifadesini paylaşan Çakacak "Kendisi ve eşi sözlü ve fiili saldırıda bulunduğu iddiasıyla Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Yürüyen soruşturmada, soruşturmacı, '19 Nisan'da şu odada bulunup savunmanızı vermenizi rica ederim.' diye yazı yazmış. Bugün bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor, zarfı okuyor. Daha sonra sinirlendiğini, otoparkta bulunan aracına gidip bulundurma ruhsatlı silahını aldıktan sonra önce Yasir Armağan'ın odasına, sonra da diğer odalara girerek olayı işlediğini ifade etmiş" dedi. HAKKINDA ÜÇ SORUŞTURMA VAR ABD'DE YÜKSEK LİSANS YAPTI
Eskişehir'deki katliamı gerçekleştiren Volkan Bayar, 37 yaşında. 2004'te Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Bayar, 2011'de ABD Denver Üniversitesi'nde Ölçme ve Değerlendirme alanında yüksek lisansını tamamladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne dönen Bayar, doktora için de tekrar yurtdışına gitmeyi talep etti. Ancak bu talebi geri çevrildi. Mahkeme kararıyla doktora yapması için Eskişehir'e gönderilen Bayar hakkında akademik personelle ilgili yalan beyanlar ve iftira ettiğine yönelik YÖK
'e 3 ayrı şikâyette bulunulduğu ortaya çıktı. YÖK'ün şikâyetlerle ilgili soruşturma yürüttüğü açıklandı. HEDEFİNDEKİ DEKAN KONUŞTU
Saldırgan Bayar'ın hedefindeki Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel saldırı sonrası sosyal medyadan "Ben iyiyim, saldırgan Volkan Bayer'in akli dengesi yerinde değil. Pek çok kişiyi şikâyet eden bir insan. Beni bulamayınca diğer odalara giriyor" sözleriyle video yayımladı. 5. KURBANI BEN OLACAKTIM
Osmangazi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayşe Aypay, saldırıya isyan ederek, "O anda tesadüfen ifade vermeye gitmemiş olsaydım, beşinci cenaze bendim. Birçok dilekçe verdik işlem yapmadılar. Kim bunun hesabını verecek?" dedi. CUMHURBAŞKANI, YÖK BAŞKANI'NDAN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, YÖK Başkanı Yekta Saraç
'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Saraç'tan, saldırıyla ilgili bilgi alan ve duyduğu üzüntüyü belirten Erdoğan'ın, hayatını kaybeden akademisyenlere de Allah'tan rahmet dilediği öğrenildi. Öte yandan Yekta Saraç da Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.