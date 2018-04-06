Sen Anlat Sena!

Trabzon'da yaşayan ve drama öğretmeni olan Sena Kibritçioğlu'na (24), geçen yıl mesleğine başlamaya hazırlanırken, boğazında oluşan şişlik için gittiği hastanede, lenfoma teşhisi konuldu. Önce tüm hayalleri yıkılan genç öğretmen, kısa sürede kendini toparlayarak hayata yeniden sımsıkı tutundu. Erken teşhis ve bir yıl süren tedavinin ardından da hastalığı yendi. Öğrencilerine kavuşmak için gün saymaya başlayan Sena öğretmen, Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği yöneticisi Dr. Eda Küçüktülü ve görev yapacağı Özel Avrasya Üniversitesi Genel Sekreteri Gülay Yeniçeri ile birlikte, kanser haftası dolayısı ile yaptıkları program çerçevesinde çekimleri Trabzon'da devam eden ve atv'de yayımlanan ekranların fenomen dizisi "Sen Anlat Karadeniz"in setine gitti.

DERSBAŞI İÇİN HAZIR-KITA

Dizinin oyuncularına hastalıkla mücadelesini anlatan ve moral depolayan Sena öğretmen, "Hastalık mı sizi yensin, siz mi hastalığı yenin durumu bireye bağlı. Doktorum ve ailemin desteği ile hastalığı yendim. Öğrencilerimle buluşmak ve ders vermek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. Usta yönetmen Osman Sınav ise "Ben karşımda herhangi bir hasta göremiyorum. Hastalıkta da sağlıkta da asla umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor" dedi. Dizi oyuncularından Mehmet Ali Nuroğlu da, "Kanser büyük bir bela ve hemen hepimizin ailesinde var. Ama yenilmeyecek bir hastalık değil. Bugün de insanın her zorluğun üstesinden gelebileceğinin bir örneği ile tanıştık. Ben tiyatroya 15 yaşındayken yaratıcı drama ile başladım. Sena da bir drama öğretmeni çok yetenekli öğrenciler yetiştirecek" şeklinde konuştu. Dr. Eda Küçüktülü ise "Sena, tedavi süreci boyunca şık giyiminden, bakımlı hallerinden hiç ödün vermedi. Yüzündeki gülücükler hiç eksilmedi. Bekleme salonlarında yanında oturan hastalara da bu gülücüklerle demet demet umut dağıttı. Şimdi tüm tedavileri bitti, pek çok kanserin erken tanı ile yok edilebileceğinin kanıtı oldu" dedi.