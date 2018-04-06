‘Sınırsız aşk’a veda...

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen
(79) sınırsız bir aşkla bağlı olduğu 55 yıllık hayat arkadaşı Bente Şen
'e (74) veda etti. Danimarkalı varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ve daha 18 yaşındayken aşık olduğu Ali Şen'le evlenip Türkiye'ye yerleşen Bente Şen, İstanbul
'da dün son yolculuğuna uğurlandı. Danimarka'da "Sınırsız Aşk" adlı bir belgesele konu olacak kadar büyüktü onların aşkı. Kosova'nın Prizren şehrinde doğan Ali Şen, 1956'da İstanbul'a göç etti. Fatih'te manav dükkânı açtı ve işletti. Askerden sonra da kaynakçı olarak Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti. İşlerinde fark yaratan Şen, kısa sürede Ludwigsen-Herman Şirketi'nin genel müdürü oldu. O yıllarda da varlıklı bir mobilyacının kızı olan Bente Şen'le tanıştı. 1963'te evlendiler. Türkiye'de mutlu bir ömür sürdüler. 40 yıl sonra Danimarka'da çiftin aşkını ve Ali Şen'in işçilikten patronluğa yükselişini anlatan "Sınırsız Aşk" adlı bir belgesel çekildi. Ülkenin resmi televizyon kanalı DR 1'in belgeseli yayımlandığı saatte, Milan- Liverpool Şampiyonlar Ligi final maçı vardı. Ama belgesel, o maçtan daha fazla izlenerek bir milyondan fazla kişiyi ekran başına çekti. Ve o aşk, artık bir anı oldu. ALP ALİ'SİNE KAVUŞTU...
Torunu Alp Şen'in (17) trafik kazasında ölümünün ardından hastalandığı ve kanser tedavisi gördüğü belirtilen Bente Şen, Beşiktaş Fulya'daki özel hastanede önceki gün öldü. Şen'in cenaze töreni, Levent Camisi'nde dün gerçekleşti. Törende Ali Şen, çocukları Suzan, Adnan ve Metin Şen ile taziyeleri kabul etti. Törene eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, işadamları Ali Koç, Nihat Özdemir, Ali Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Demet Sabancı, Revna Demirören ve teknik direktörler Mustafa Denizli ve Fatih Terim, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sanatçılar Emel Sayın, Selami Şahin, Çelik gibi iş, spor, siyaset ve sanat camiasından çok sayıda ünlü katıldı. Bente Şen'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. SPOR DÜNYASI ŞEN'İ YALNIZ BIRAKMADI
Türkiye
Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri, vefat eden eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen'in eşi Bente Şen için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, "TFF'nin eski yönetim kurulu üyesi ve Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen'in değerli eşi Bente Şen'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. TFF olarak merhume Bente Şen'e Allah'tan rahmet, Ali Şen ve ailesi ile Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" denildi. Galatasaray Kulübü, Bente Şen'in vefatının üzüntüyle öğrenildiğini aktararak, "Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü'nün mesajında ise "Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Bente Şen'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; Ali Şen'e, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. AA