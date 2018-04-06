Son dakika: Adana'da biri hamile iki hırsızlık zanlısı kadını saç tokası ele verdi

ADANA POLİSİ'NDEN HIRSIZLARA GEÇİT YOK

Adana'da biri hamile iki kadın hırsızlık zanlısını saç tokası ele verdi. Kadınların il il gezip hırsızlık yaptığı ve suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bingöl, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye gibi birçok ilde hırsızlık yaptığı ileri sürülen Nazik G. (39) ve Sevgi B. (24), 27 Mart günü 75336 Sokak'taki bir eve girdi. Evden 100 gram altın, 5 bin lira para, 2 diz üstü bilgisayar ve 1 televizyon çalan 2 kadın kayıplara karıştı.