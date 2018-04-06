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Son dakika: 'da biri hamile iki hırsızlık zanlısı kadını saç tokası ele verdi

Son dakika haberi... 'da biri hamile iki kadın hırsızlık zanlısını saç tokası ele verdi. Kadınların il il gezip hırsızlık yaptığı ve suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Zanlılardan Sevgi B.'nin 5 aylık hamile olduğu, hamileliğini de hırsızlık yapmak için kullandığı, hırsızlıktan 15 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 09:35
Son dakika: Adana'da biri hamile iki hırsızlık zanlısı kadını saç tokası ele verdi

ADANA POLİSİ'NDEN HIRSIZLARA GEÇİT YOK

'da biri hamile iki kadın hırsızlık zanlısını saç tokası ele verdi. Kadınların il il gezip hırsızlık yaptığı ve suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bingöl, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye gibi birçok ilde hırsızlık yaptığı ileri sürülen Nazik G. (39) ve Sevgi B. (24), 27 Mart günü 75336 Sokak'taki bir eve girdi. Evden 100 gram altın, 5 bin lira para, 2 diz üstü bilgisayar ve 1 televizyon çalan 2 kadın kayıplara karıştı.

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Son dakika: Adana'da biri hamile iki hırsızlık zanlısı kadını saç tokası ele verdi
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