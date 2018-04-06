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Son dakika: 'da hakkında 410 bin 970 lira para cezası olan şahıs yakalandı

Son dakika haberi... 'da düzenlemek suçundan 410 bin 970 lira para cezası alan şahıs yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 09:29
Son dakika: Adana'da hakkında 410 bin 970 lira para cezası olan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri düzenleme suçundan 3 ayrı dosyadan 410 bin 970 lira para cezası alan İsmail P.'nin Adana'da olduğunu belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis bir süre yaptığı çalışma sonunda İsmail P.'nin bulunduğu adresi belirleyerek buraya operasyon yaptı. Bir tarım firmasında polis tarafından yakalanan İsmail P., emniyete getirilerek işlemleri tamamlandı.

İsmail P. para cezasını ödeyemediği için önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

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Son dakika: Adana'da hakkında 410 bin 970 lira para cezası olan şahıs yakalandı
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