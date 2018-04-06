Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Akademisyen cinayet zanlısı hakkında yeni iddia

Son dakika: Akademisyen zanlısı hakkında yeni iddia

() Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi öldüren ’ın eski görev yeri olan ’nde mesai saatlerine uyması sebebiyle soruşturma geçirdiği, ayrıca kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan da kaydı olduğu öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 18:17
Son dakika: Akademisyen cinayet zanlısı hakkında yeni iddia
Edinilen bilgilere göre, zanlı Bayar'ın 2011 yılında 'ta bulunan 'nde görev yaptığı ve 2012 yılında 'ye tayin olduğu öğrenildi. Zanlısı Bayar'ın geçmişteki görev yeri olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde iş arkadaşlarıyla anlaşamadığı, sinirli ve agrasif tavırlar sergileyen bir kişi olduğu bilgisine ulaşıldı. Ayrıca mesai saatlerine uymadığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Bayar'ın "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından da emniyette kaydı olduğu öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Akademisyen cinayet zanlısı hakkında yeni iddia
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN