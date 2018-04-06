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Son dakika: Banker Bilo filmi ’da gerçek oldu... Tırla getirdikleri 262 mülteciyi yerine Antalya'da bıraktılar

İnsan kaçakçıları, tırla getirdikleri aralarında çocukların da bulunduğu 262 mülteciyi "'a geldik" diyerek, 'nın Döşemealtı ilçesinde ormanlık alana bıraktı. Yaşanan bu olay, akıllara Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrolünü oynadığını Banker Bilo filmini getirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 17:52
Son dakika: Banker Bilo filmi Antalya’da gerçek oldu... Tırla getirdikleri 262 mülteciyi İstanbul yerine Antalya'da bıraktılar

BANKER BİLO GERÇEK OLDU: İSTANBUL DEDİLER, ANTALYA ÇIKTI

İnsan kaçakçıları, tırla getirdikleri aralarında çocukların da bulunduğu 262 mülteciyi "'a geldik" diyerek, 'nın Döşemealtı ilçesinde ormanlık alana bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovanlık Mahallesi ormanlık alanda Afganistan uyruklu mültecilerin olduğu istihbaratı üzerine bölgede çalışma başlattı.

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Son dakika: Banker Bilo filmi Antalya’da gerçek oldu... Tırla getirdikleri 262 mülteciyi İstanbul yerine Antalya'da bıraktılar
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