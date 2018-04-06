Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Büyükçekmece’de kreşte 3.5 yaşındaki kıza darp iddiası ortalığı karıştırdı

Son dakika: ’de kreşte 3.5 yaşındaki kıza darp iddiası ortalığı karıştırdı

Son dakika haberi...'de özel bir gündüz bakım evinde 3.5 yaşındaki çocuğun kolunu öğretmenin kapıya sıkıştırdığı ileri sürüldü. Bakım evi yöneticileri ise iddiayı reddedip, küçük çocuğun arkadaşı ile oynarken kolunda morluk oluştuğunu iddia eti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 12:14
Son dakika: Büyükçekmece’de kreşte 3.5 yaşındaki kıza darp iddiası ortalığı karıştırdı

BABASINA 'KOLUM ACIYOR GEÇER Mİ' DİYE SORDU

'de özel bir gündüz bakım evinde 3.5 yaşındaki çocuğun kolunu öğretmenin kapıya sıkıştırdığı ileri sürüldü. Bakım evi yöneticileri ise iddiayı reddedip, küçük çocuğun arkadaşı ile oynarken kolunda morluk oluştuğunu iddia eti.

Büyükçekmece'de geçtiğimiz ay ailesi tarafından gündüz kreşe götürülen 3.5 yaşındaki A.H.B. isimli minik kız, iddiaya göre, özel kreşte öğretmeni tarafından kolu yemekhane kapısına sıkıştırdı. Kızını okuldan almaya giden baba Hüseyin B., kızının kendisine "Baba kolum acıyor geçer mi" diye sorması üzerine durumdan şüphelendi. Minik kızın yaşananları aktarmasıyla söz konusu darp iddiası ortaya çıktı. B. ailesinin iddiasına göre, çocuklarını özel kreşe güvenlik kameralarının olduğunu düşünerek göndermesine rağmen olay sonrası kayıtları izlemek istediklerinde yetkililer kendilerine kamera kayıtlarının olmadığını söyledi. B., ailesi konuyu yargıya taşırken, 2 tarafta birbirinden karşılıklı olarak şikayetçi oldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Büyükçekmece’de kreşte 3.5 yaşındaki kıza darp iddiası ortalığı karıştırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN