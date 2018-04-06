Son dakika: Büyükçekmece’de kreşte 3.5 yaşındaki kıza darp iddiası ortalığı karıştırdı

BABASINA 'KOLUM ACIYOR GEÇER Mİ' DİYE SORDU

Büyükçekmece'de özel bir gündüz bakım evinde 3.5 yaşındaki çocuğun kolunu öğretmenin kapıya sıkıştırdığı ileri sürüldü. Bakım evi yöneticileri ise iddiayı reddedip, küçük çocuğun arkadaşı ile oynarken kolunda morluk oluştuğunu iddia eti.

Büyükçekmece'de geçtiğimiz ay ailesi tarafından gündüz kreşe götürülen 3.5 yaşındaki A.H.B. isimli minik kız, iddiaya göre, özel kreşte öğretmeni tarafından kolu yemekhane kapısına sıkıştırdı. Kızını okuldan almaya giden baba Hüseyin B., kızının kendisine "Baba kolum acıyor geçer mi" diye sorması üzerine durumdan şüphelendi. Minik kızın yaşananları aktarmasıyla söz konusu darp iddiası ortaya çıktı. B. ailesinin iddiasına göre, çocuklarını özel kreşe güvenlik kameralarının olduğunu düşünerek göndermesine rağmen olay sonrası kayıtları izlemek istediklerinde yetkililer kendilerine kamera kayıtlarının olmadığını söyledi. B., ailesi konuyu yargıya taşırken, 2 tarafta birbirinden karşılıklı olarak şikayetçi oldu.