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Son dakika: ’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi... 'de meydana gelen nda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 16:40
Son dakika: Çanakkale’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bugün saat 12.00 sıralarında Ayvacık yakınlarında meydana gelen nda, İzmir istikametinden istikametine gitmekte olan Hikmet Karaman idaresindeki 10 HK 308 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir sebeple yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Araç sürücüsü Hikmet Karaman ve yolcu Hasan Sinan Sezek kazayı yaralı olarak atlatırken, otomobilin arka koltuğunda oturan araç sürücüsü Hikmet Karaman'ın eşi Ayşe Karaman olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şarampole yuvarlanan araç ise çekici marifetiyle kurtarıldı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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Son dakika: Çanakkale’de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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