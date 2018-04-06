Son dakika: Eyüpsultan'da feci kaza! Genç kız sağ bacağını kaybetti

Olay, Pazartesi günü Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıza Aslan, anne Meryem Aslan zihinsel engelli kızları Gülçin'e hava aldırmak ve elektrik faturasını ödemek için evlerinden çıktı. O esnada iki araç çarpıştı ve kaldırıma savruldu. Savrulan araç kaldırımda yürüyen Aslan ailesini duvara sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Zihinsel engeli Gülçin yapılan tüm müdahalelere rağmen sağ bacağını kaybederken, Baba Aslan sol bacağı iki yerinden kırıldı. Anne Meryem'in ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Zihinsel engeli Gülçin şimdi de kaza sonucu yürüme engelli olurken, kaza sonucu hayatları alt üst olan Aslan ailesi devletten yardım bekliyor.

ŞOFÖR ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

Kazada iddialara göre, Aslan ailesini duvara sıkıştıran ve Gülçin'in bacağının kesilmesine neden olan şoför olay yerinden kaçtı. Kaçan şoför daha sonra emniyete giderek teslim olduğu ve sorgusundan sonra serbest kaldığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki arabanın çarpıştığı ve bir aracın savrularak kaldırıma çıktığı görülüyor. O esnada orada bulunan vatandaşların şaşkınlık içinde izlediği görülüyor.

"BANA BİR ŞEY OLSA KİM BAKACAK"

Olay anını anlatan anne Meryem Arslan," Biz elektirik faturasını yatırmaya gittik. Kaldırımda yürürken,baktım arkadan sırtıma bir şey çarptı. Arkama döndüm araba kaldırıma çıkmış. Baktım kızım eşimle beraber yerde yatıyordu. Kızımın ayağı kopmuş. Bana bir şey olsa kim bakacak buna. Yüzde 92 engelliydi. Konuşamıyor ben olmasam kim bakar ki. Eşiminde bacağı iki yerden kırık. Yetkililere sesleniyorum. Bunun cezasını versinler. Sonuna kadar davacıyım. Cumhurbaşkanına sesleniyorum! Gencecik kızımı hayattan kopardı sakat etti" dedi.

"DEVLETEN DESTEK İSTİYORUM"

"Arabalar çarpıştı bizi kaldırıma yapıştırdı" diyen Baba Rıza Aslan,"Bizi biçti. Benim kızımın bacağı yok. Elektrik su faturasını yatırmaya gidiyorduk. Kaldırımda gidiyorduk. Devlete bize yardımcı olsun. Kızım engellidir iyice engelli oldu. Ne yapacağım kim bize yardımcı olacak. Ben devleten destek istiyorum. Ayağımı param parça etti" diye konuştu.