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Uyuşturucu için para vermeyen annesini bıçakla öldürdü

'te, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen M.S. (32), uyuşturucu satın almak için para isteyince olumsuz yanıt veren annesini 6 yerinden bıçaklayarak, öldürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 17:25
Uyuşturucu için para vermeyen annesini bıçakla öldürdü

Olay, öğle saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle beraber yaşayan, uyuşturucu bağımlısı bağımlısı olduğu belirtilen M.S., iddiaya göre, annesi Halime S.'den uyuşturucu satın almak için para istedi. Olumsuz yanıtı duyunca sinirlenen M.S., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesini 6 yerinden bıçakladı. Sesler üzerine eve gelen komşular, Halime S.'yi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Halime S.'nin öldüğünü belirledi. Polis, olay sonrası uyuşturucu krizine girdiği belirlenen M.S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

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Uyuşturucu için para vermeyen annesini bıçakla öldürdü
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