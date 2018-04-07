Balıklıgöl’deki hissesini satışa çıkardı

Şanlıurfa
'daki Balıklıgöl
platosundaki 688.88
metrekarelik alanda inşa edilen
Halil-ür Rahman Medresesi'nin
mirasçılarından Mustafa
Nimetoğlu (35), yüzde 9'luk 62
metrekarelik hissesini, internet
sitesinde ilanla 9 milyon
liraya satılığa çıkardı. İlanda
'Dünyevi değil, uhrevi değeri
çok daha fazladır' denilen satışı
görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Nimetoğlu, fotoğraflarını
ve tapusunu paylaştığı ilanla
ilgili şunları yazdı: "İnşaat
izni yoktur. Toplam Hisse; işaretli
yapılar + suyun 4 metresini
içermektedir. Dünyevi değil,
uhrevi değeri çok daha fazladır." Mustafa Nimetoğlu
'na
İstanbul'da yaşayan aynı isimli
akrabası eczacı Mustafa
Nimetoğlu'ndan tepki geldi.
Nimetoğlu, "Burası dedelerimizden
miras. Mahkeme karar verir,
mahkeme kararı ile satılır" dedi.
Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl dünyanın tek doğal akvaryumu olarak biliniyor.