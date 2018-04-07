Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Balıklıgöl’deki hissesini satışa çıkardı

’deki hissesini satışa çıkardı

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Balıklıgöl’deki hissesini satışa çıkardı
'daki platosundaki 688.88 metrekarelik alanda inşa edilen Halil-ür Rahman Medresesi'nin mirasçılarından Mustafa Nimetoğlu (35), yüzde 9'luk 62 metrekarelik hissesini, internet sitesinde ilanla 9 milyon liraya satılığa çıkardı. İlanda 'Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır' denilen satışı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Nimetoğlu, fotoğraflarını ve tapusunu paylaştığı ilanla ilgili şunları yazdı: "İnşaat izni yoktur. Toplam Hisse; işaretli yapılar + suyun 4 metresini içermektedir. Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır." 'na İstanbul'da yaşayan aynı isimli akrabası eczacı Mustafa Nimetoğlu'ndan tepki geldi. Nimetoğlu, "Burası dedelerimizden miras. Mahkeme karar verir, mahkeme kararı ile satılır" dedi.

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl dünyanın tek doğal akvaryumu olarak biliniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıklıgöl’deki hissesini satışa çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN