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'de tanker

12 aracın zarar gördüğü da tankerin altında kalan sürücüsü yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 09:07 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 09:32
Başakşehir'de tanker kazası

'de arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı. Sürücüler dan yara almazken yol savaş alanına döndü. Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. OIay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde park halindeki tankerin kayarak yola doğru gittiği görülüyor. Bu sırada sürücü tankerin altından çıkıyor. Tanker araçlara çarparak bir süre yol aldıktan sonra refüje çarparak duruyor. Diğer sürücüler hemen yardıma koşuyor.

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Başakşehir'de tanker kazası
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