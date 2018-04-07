İranlı baron Zindaşti yakalandı

İstanbul
'da uluslararası bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ergenekon davasında gizli tanık olan İran
lı uyuşturucu
baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesi Büyükçekmece'deki lüks villalarda yakalandı. Operasyonu, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gerçekleştirdi. İstanbul, Panama, İran ve Dubai'deki intikam cinayet
leriyle suçlanan Zindaşti'nin, kızı Arzu Şerifi Zindaşti'nin öldürülmesi talimatını verdiği iddiasıyla yargılanan Orhan Ünğan'ın avukatlığını yapan Kudbettin Kaya'nın öldürülmesi ile bağlantısı da araştırılıyor. Zindaşti'nin Amerikan Başkonsolosluğu İrtibat Görevlisi olan tutuklu Metin Topuz ile ilişkisi de mercek altına alındı. AVUKATIN OFİS KROKİSİ ÇIKTI
Zindaşti'nin kendi villasına ve villasının çevresindeki adamlarının kaldığı villalara polis baskınından korunmak ve kaçabilmek için kamera sistemi kurdurduğu belirlendi. Baskında çok sayıda silahın yanı sıra Orhan Ünğan'ın avukatı Çağdaş Çelik'in ofis krokileri çıktığı öğrenildi. İŞTE ÖZETLE ZİNDAŞTİ DOSYASI
2007'de B.Çekmece'de 75 kilo eroin ele geçirildi. "Kemal Şerifi Seydani" sahte kimliği kullanan Zindaşti tutuklandı.
Ergenekon ve Balyoz öncesi firari FETÖ
'cü savcı Zekeriya Öz
'e gizli tanık Terazi kod adıyla ifade verdi. Avukat Kutbettin Kaya'nın uyuşturucu davalarında rüşvetle tahliye kararı aldırdığını öne sürdü. Davada Kaya beraat etti.
FETÖ ile bağlantısı nedeniyle tutuklanan Topuz, bir dönem görev yaptığı ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi yetkilileriyle görüştü. Firari FETÖ'cü savcı Cihan Kansız, Zindaşti 2009'da uyuşturucu suçundan Maltepe Cezaevi'nde yatarken yapıldığı öne sürülen bu gizli görüşmenin tutanağa geçirilmemesi talimatı verdi.
2014'te Yunanistan'da 2 ton eroin yakalandı. İddialara göre; uyuşturucu kaçakçıları Orhan Ünğan, kardeşi İlhan Ünğan ve İranlı Çetin Koç, kendilerini ihbar ettiği gerekçesiyle Zindaşti hakkında infaz kararı çıkarttı.
Aynı yıl 26 Eylül'de Zindaşti'nin cipi, silahlarla tarandı. Zindaşti araçta yoktu. Kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve yeğeni olan şoförü Devrim Öztunç öldü.
Aynı yıl 22 Aralık'ta silahlı saldırıyı yurtdışında bulunan Orhan Ünğan'ın talimatıyla gerçekleştirdikleri iddia edilen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar Küçükçekmece'de öldürüldü.
2 gün sonra Ali Ekber Akgün, İstinye'de "Bentley" marka lüks otomobilinde öldürüldü. Akgün'ün yakın adamı Hollandalı Sjaak Burger (44) de Panama'da 24 Ocak 2015'te öldürüldü.
2016'da Çetin Koç, Dubai'de iki tetikçi tarafından öldürüldü. Koç'u vuran Kolombiyalı tetikçi, Kanada'da öldürüldü. Koç'un kardeşi İran'da öldürüldü.
Orhan Ünğan, 2015'te Amsterdam'da Sırp "Mert Pepic" sahte kimliğiyle yakalandı. Türkiye'ye iade edildi ve tutuklandı. Avukatı Kudbettin Kaya'ydı. "Öldürülme riskim var" diyen Kaya, 11 gün sonra Kasım 2017'de İstanbul'da öldürüldü. Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olarak tutuklu yargılanan Orhan Ünğan ise bir milyon lira kefaletle tahliye edildi. Savcılık itiraz etti, Ünğan hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı.
Zindaşti, Hacı Osman Sezen, Turgay Akar, Çetin Koç ve kardeşinin ölüm emrini vermekle suçlanıyor. Zindaşti'nin Metin Topuz'la ilişkisi, uyuşturucu trafiği ve avukat Kaya cinayeti de yeniden soruşturulacak.