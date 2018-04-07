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’de : 1 ölü

'de bulunan bir hırdavat dükkanında çıkan da dükkanda yaşadığı öğrenilen kişi hayatını kaybetti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 05:54 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 05:55
İzmir’de yangın: 1 ölü

'in Çiğli ilçesinde bir iş yerinde çıkan da dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dere Caddesi'nde bulunan bir hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar olayı fark ederek itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, dükkanda yaşadığı öğrenilen ve alevlerden korunmak için iş yerinin lavabosuna kaçan Güngör Kıran (44) dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince öldüğünü belirlenen Kıran'ın cesedi, İzmir Kurumu morguna gönderildi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

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İzmir’de yangın: 1 ölü
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