İzmir’de yangın: 1 ölü

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dere Caddesi'nde bulunan bir hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar olayı fark ederek itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, dükkanda yaşadığı öğrenilen ve alevlerden korunmak için iş yerinin lavabosuna kaçan Güngör Kıran (44) dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince öldüğünü belirlenen Kıran'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.